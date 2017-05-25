Экс-сотрудница налоговой инспекции в Нижнем Тагиле отправится на 3,5 года в колонию за мошенничество
25 мая 2017, 19:15Общество
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В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор экс-инспектору налоговой службы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина признана виновной в совершении 13 преступлений по статье «мошенничество с использованием служебного положения».
Установлено, что экс-налоговик, вступив преступный сговор еще с двумя подельницами, предоставляла в налоговую поддельные документы и осуществляла хищение бюджетных средств. Женщины подыскивали граждан, готовых предоставить им свое удостоверение личности для оформления документации, а потом получали налоговый вычет.
Мошенницы заработали обманом около 1 млн руб. Экс-инспектор осуждена на 3,5 года лишения свободы, пишет АН «Между строк».
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