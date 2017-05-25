Экс-сотрудница налоговой инспекции в Нижнем Тагиле отправится на 3,5 года в колонию за мошенничество

Установлено, что экс-налоговик, вступив преступный сговор еще с двумя подельницами, предоставляла в налоговую поддельные документы и осуществляла хищение бюджетных средств. Женщины подыскивали граждан, готовых предоставить им свое удостоверение личности для оформления документации, а потом получали налоговый вычет.