Евгений Куйвашев положительно оценил работу по реализации инфраструктурных проектов в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле накануне рабочую встречу провел врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поддержал реализацию проектов по развитию Нижнего Тагила.
С главой города Сергеем Носовым Евгений Куйвашев побывал на площадке микрорайона «Муринские пруды». Мэр рассказал гостю, что здесь построено 60 тысяч кв.м. жилья, планируется строительство школы и застройка 250 кв.м. жилого сектора.
Мы решили вопрос с сетями, что повышает устойчивость тепло- и водоснабжения. С учетом рекомендаций, которые Вы дали, мы готовы сделать больше. Одним из главных чаяний жителей построенных домов и не только их является строительство дорог. Решение этой проблемы в текущем году вполне реально. Это позволит существенно улучшить качество жизни людей не только в этом районе. Есть комплекс из проспекта и трех улиц, которые хотим сделать в этом году. На дороги уже разыграны конкурсы, определен генподрядчик, который готов приступить к работам уже 1 июня. И, если будет одобрение и поддержка, то в начале сентября будем сдавать здесь законченные объекты и докладывать о выполнении планов сказал глава города.
Также Евгений Куйвашев ознакомился с подробным планом ремонтных работ на дорогах города.
Евгений Куйвашев дал поручения, благодаря которым будет достроен парк «Народный». Сейчас, отметим, средства на благоустройство выделяются предприятиями города. Сергей Носов сообщил, что на объекте осенью будут посажены деревья. Площадь «Народного» составит более 60 кв.м.
Надо заявляться в федеральную программу на следующий год. Федеральная программа – это большие средства – 100-150 миллионов рублей. Поэтому надо обязательно заявляться. И тогда можно будет всем миром, действительно, сделать хороший парк подчеркнул Евгений Куйвашев.
Также Евгений Куйвашев побывал в цирке, где ведутся работы по реконструкции. До открытия объекта остается 81 день. В завершение встречи Евгений Куйвашев признался, что он впечатлен увиденным капитальным ремонтом в цирке. По его мнению, объект займет достойное место в Свердловской области.
Фото: администрация Нижнего Тагила
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