Евгений Куйвашев положительно оценил работу по реализации инфраструктурных проектов в Нижнем Тагиле

Мы решили вопрос с сетями, что повышает устойчивость тепло- и водоснабжения. С учетом рекомендаций, которые Вы дали, мы готовы сделать больше. Одним из главных чаяний жителей построенных домов и не только их является строительство дорог. Решение этой проблемы в текущем году вполне реально. Это позволит существенно улучшить качество жизни людей не только в этом районе. Есть комплекс из проспекта и трех улиц, которые хотим сделать в этом году. На дороги уже разыграны конкурсы, определен генподрядчик, который готов приступить к работам уже 1 июня. И, если будет одобрение и поддержка, то в начале сентября будем сдавать здесь законченные объекты и докладывать о выполнении планов сказал глава города.