Минобороны поддержало проведение Дня Танкиста в Нижнем Тагиле
25 мая 2017, 18:10Общество
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Минобороны поддержало идею проведения в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» Дня Танкиста. И обещало оказать всяческое содействие. Об этом сообщил Сергей Носов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет ТАСС, полигон в Нижнем Тагиле станет площадкой для демонстрации военной техники. День Танкиста войдет во все выставочные и туристические календари. Также мероприятие будет проводиться в интересах сотрудничества с иностранными государствами.
Сергей Носов сказал, что у нижнетагильского «Уралвагонзавода» есть вся необходимая техника для проведения такого мероприятия, а Министерство обещало оказать поддержку боеприпасами.
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