Ремонт в разрушенной квартире инвалида из Нижнего Тагила начался после публикации TagilCity.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Строители компании, выигравшей муниципальный конкурс на капитальный ремонт жилья, сегодня впервые вышли на объект.

Напомним, в руинах муниципальной квартиры, доставшейся ему от биологических родителей, инвалид II группы Александр оказался после детского дома. Долгое время он безрезультатно пытался добиться помощи, пока зимой видео его быта не опубликовал портал TagilCity.ru.

На кадрах молодой человек рассказал о жизни в квартире без необходимых удобств. О том, что из-за постоянного холода ему приходится спать в дублёнке.

Видео: февраль, 2017 г.

После публикации TagilCity.ru молодой человек был приглашён на личный приём к главе Нижнего Тагила – Сергею Носову. Во время приёма мэр поручил подчинённым выполнить все обязательства перед Александром, как нанимателем муниципального жилья.

О том, что ремонт жилья силами муниципалитета состоится, стало известно уже в начале апреля. Однако срок начала работ несколько раз переносился. И вот, сегодня, 25 мая – работы начались.

В одной из комнат убрали пол. Завтра завезут материалы, будут делать новый. Также сегодня заезжал замерщик окон. Скоро будет установка поделился Александр с журналистом TagilCity.ru.

Закончить работы в ремонтируемой квартире планируется в июле.

Ремонтные работы в квартире по ул. Боровая, 41 планируется выполнить в срок до конца июля 2017 года сообщает Администрация города Нижний Тагил.