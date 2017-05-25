Уралвагонзавод получил право на аттестацию испытательного оборудования для спецтехники
Уралвагонзавод, головное предприятие корпорации УВЗ, получил разрешение на осуществление аттестации испытательного оборудования, которое используется при оценке соответствия оборонной продукции. Экспертное заключение выдано ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и действует с 20 марта 2017 года.
Полученный документ позволяет Уралвагонзаводу самостоятельно осуществлять аттестацию испытательного оборудования, задействованного при оценке соответствия спецпродукции.
Как подчеркнул Александр Левин, главный метролог-начальник метрологической службы Уралвагонзавода, на данный момент работа по освидетельствованию и обследованию технического состояния оборудования, попадающего в данную категорию, уже начата. Цеховыми комиссиями проведена большая работа по определению статуса оборудования в соответствии с требованиями новых ГОСТов и РД. По каждой единице испытательного оборудования будет сделано совместно с КБ механизации и автоматизации производства заключение о необходимости корректировки технической и конструкторской документации, проведения необходимых модернизационных работ с применением современных средств измерения. Такие меры позволят подтвердить достоверность результатов испытаний выпускаемых узлов и деталей.
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