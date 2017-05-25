Уралвагонзавод получил право на аттестацию испытательного оборудования для спецтехники

Как подчеркнул Александр Левин, главный метролог-начальник метрологической службы Уралвагонзавода, на данный момент работа по освидетельствованию и обследованию технического состояния оборудования, попадающего в данную категорию, уже начата. Цеховыми комиссиями проведена большая работа по определению статуса оборудования в соответствии с требованиями новых ГОСТов и РД. По каждой единице испытательного оборудования будет сделано совместно с КБ механизации и автоматизации производства заключение о необходимости корректировки технической и конструкторской документации, проведения необходимых модернизационных работ с применением современных средств измерения. Такие меры позволят подтвердить достоверность результатов испытаний выпускаемых узлов и деталей.