1,5 млн рублей выделено на покупку компьютеров для школы № 56 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в рамках капитального ремонта школы № 56 на Тагилстрое, находящейся по адресу ул. Гвардейская, 20, выделено 1,5 млн рублей на покупку ноутбуков.

Учащиеся школы № 56 в Нижнем Тагиле после завершения капитального ремонта смогут обучаться на новых компьютерах. Информация о закупке оргтехники для школы появилась на сайте госзакупок. Администрация Нижнего Тагила планирует потратить 1,5 млн рублей на ноутбуки и проекторы.





Согласно сведениям об аукционе, подрядчик будет определен 14 июня. Он должен будет поставить в школу 33 компьютера, ноутбука или планшета, совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, на сумму 1,2 млн рублей. Также требуется одно аналогичное устройство на сумму 28 тысяч рублей. На оставшуюся сумму подрядчик должен предоставить 27 проекторов разной ценовой категории с возможностью подключения к компьютеру.





Помимо поставки техники подрядчик должен будет выполнить ее подключение к инженерно-техническим сетям и пусконаладочные работы.





Напомним, что капитальный ремонт в школе № 56 в Нижнем Тагиле проходит к завершению.