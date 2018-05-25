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Новости Нижнего Тагила

4 млн рублей выделено на ремонт турбогенератора на нижнетагильском музее-заводе

25 мая 2018, 16:50Добавить новость
Нижний Тагил,ремонт,завод-музей,турбогенератор,подрядчик,аукцион,заявки
На территории нижнетагильского музея-завода им. Куйбышева будет проведен ремонт турбогенератора в здании энергокомплекса. На ремонтные работы выделено 4 млн 204 тыс. рублей. 24 мая на сайте госзакупок МУП «Нижнетагильские тепловые сели» объявили о начале подачи заявок на проведение работ по ремонту турбогенератора, расположенного в здании энергокомплекса на территории музея-завода им. Куйбышева. Начальная стоимость контракта на выполнение работ — 4 млн 204 тыс. рублей.

13 июля будет проведен электронный аукцион, на котором определится подрядчик. Срок проведения ремонтных работ — с 1 июля по 31 августа 2018 года.

Подрядчик будет обязан провести внутренний ремонт турбины: разборка и ремонт ЦВД; ремонт, правка и балансировка ротора; ремонт маслоуловителя; ремонт клапанов; очистка и дефекация узлов системы регулирования; устранение дефектов центровки валопровода и другие ремонтные работы.

Кроме того, компания, выигравшая аукцион, проведет ремонт генератора: снятие и установка верхней половины торцевых щитов, диффузоров, маслоуловителей и коробов; ремонт статора и ротора; снятие, очистка, сушка и установка изоляционных прокладок; разборка и очистка воздухоохладителей; ТО датчика-реле температуры и другое.

Напомним, что в 2018 году пройдет ремонт кровли в школе №77 и детском саду №22.
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