Более 32 млн рублей выделено на строительство стадиона у школы №56 в Нижнем Тагиле
25 мая, 22:35Общество
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Для строительства спортивного комплекса на территории школы №56 на ул. Гвардейская, 20 в Нижнем Тагиле будет выделено более 32 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В школе №56 проводятся работы по капремонту с 2015 года. Закупку объявила Служба заказчика городского хозяйства на сайте госзакупок.
Подрядчик обязан будет сделать беговую дорожку, футбольное поле, площадки для баскетбола, футбола и для сдачи норм ГТО, а также осуществить работы по озеленению, установить камеры видеонаблюдения и необходимую подсветку.
Кроме открытого стадиона для школы будет построен отдельный спортивный зал. Все работы подрядчик должен будет закончить в 2021 году. Школу №56 обещают открыть после ремонта уже к сентябрю 2018 года. Пока физической культурой школьники будут заниматься в отведенном на время строительства спортобъектов помещении.
Для учебного заведения закупят компьютеры на 1,5 млн рублей.
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