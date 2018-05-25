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Более 32 млн рублей выделено на строительство стадиона у школы №56 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 32 млн рублей выделено на строительство стадиона у школы №56 в Нижнем Тагиле

25 мая, 22:35Общество
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