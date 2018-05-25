Более 32 млн рублей выделено на строительство стадиона у школы №56 в Нижнем Тагиле

В школе №56 проводятся работы по капремонту с 2015 года. Закупку объявила Служба заказчика городского хозяйства на сайте госзакупок.



Подрядчик обязан будет сделать беговую дорожку, футбольное поле, площадки для баскетбола, футбола и для сдачи норм ГТО, а также осуществить работы по озеленению, установить камеры видеонаблюдения и необходимую подсветку.





Кроме открытого стадиона для школы будет построен отдельный спортивный зал. Все работы подрядчик должен будет закончить в 2021 году. Школу №56 обещают открыть после ремонта уже к сентябрю 2018 года. Пока физической культурой школьники будут заниматься в отведенном на время строительства спортобъектов помещении.



Для учебного заведения закупят компьютеры на 1,5 млн рублей.