Директор ООО «Новация» в Нижнем Тагиле задолжал сотруднику 60 тысяч рублей
25 мая, 12:40Общество
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В Нижнем Тагиле перед судом предстанет директор ООО «Новация». Он задолжал сотруднику зарплату на сумму 60 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле директор предприятия не выплачивал сотруднику заработную плату. Сумма долга составила 60 тысяч рублей. Как сообщают «Вечерние Ведомости» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, мужчина имел реальную возможность выплачивать зарплату, но по неустановленным причинам этого не делал.
Работодатель предстанет перед
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