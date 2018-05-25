Директор ООО «Новация» в Нижнем Тагиле задолжал сотруднику 60 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле директор предприятия не выплачивал сотруднику заработную плату. Сумма долга составила 60 тысяч рублей. Как сообщают «Вечерние Ведомости» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, мужчина имел реальную возможность выплачивать зарплату, но по неустановленным причинам этого не делал.