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Новости Нижнего Тагила

Жильцы дома в Нижнем Тагиле моют пол в подъезде и получают квитанции за уборку (ФОТО)

25 мая 2018, 23:45Добавить новость
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Оплата за уборку подъезда собирается, а грязные полы в подъездах на Папанина, 23 уже несколько месяцев не убирают - на это в редакцию TagilCity.ru пожаловались жильцы тагильской многоэтажки. Жители рассказывают, что на лестничных площадках много мусора, на полу стоят бутылки из-под пива и валяются окурки от сигарет. Уборщицу, которая должна наводить чистоту на лестничных клетках, они не видели с начала года. 

 Жильцы дома выставляют на площадки этажей пятилитровые бутылки с водой. Данная вода должна использоваться уборщицей для мытья полов.

Последние три месяца в нашем подъезде полы никто не моет. Вода в бутылках стоит на каждом этаже, я лично наливала воду в пятилитровые бутылки около трех месяцев назад, но вода в бутылках так и стоит на лестничной клетке, --  рассказала одна из жительниц данного дома. 

Редакция TagilCity.ru побывала в этом доме. На лестничных клетках разбросан различный мусор, в углах лежат окурки от сигарет, стоят пивные бутылки. 

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Во втором подъезде, говорят жильцы, чище, чем в первом.

Я живу во втором подъезде. В нашем подъезде почти все - собственники жилья, и мы стараемся там не мусорить. Насколько мне известно, в первом подъезде почти все квартиры сдаются внаем, и  там о чистоте никто не задумывается, -- жалуется еще одна тагильчанка.

Дом 23 по улице Папанина обслуживает управляющая компания ООО «Ермак», с которой ТСЖ «Папанина 23» заключило договор на услуги по уборке подъездов. 

Данный дом относитcя к ТСЖ «Папанина 23». Нас наняли, но мы домом не управляем, мы только его обслуживаем.  Уборщица нанята от ООО «Ермак». В настоящее время уборщица находится в отпуске всего на две недели. Дом идеально чистый, подъезды отремонтированы. Все в доме есть, чистота, порядок. Только им самим нужно соблюдать этот порядок. Нас наняли, но мы домом не управляем, мы только его обслуживаем, -- рассказала Фаина Никитина, технический директор управляющей компании ООО «Ермак

Будет ли перерасчет жильцам, в управляющей компании уточнить не удалось, поскольку платежные документы оформлены на ТСЖ «Папанина 23». Удалось уточнить, что сумма за уборку лестничных клеток зависит от общей площади квартиры собственника и составляет 62 копейки за один метр квадратный. Общая жилая площадь дома № 23 по улице Папанина составляет 4290 метров квадратных. Исходя из этого, ТСЖ ежемесячно получает от жителей данного дома 2660 рублей за уборку лестничных клеток.

Председателем ТСЖ является Тамара Мехаева. По контактным телефонам в открытых источниках на звонки редакции никто не ответил. Оперативный комментарий от Тамары Мехаевой из ТСЖ «Папанина 23» получить не удалось.

В квитанциях оплата за уборку лестничных клеток значится, но пока уборку в подъезде проводят сами жильцы.

В подъезде очень грязно, валяются окурки и пивные бутылки. Я сама несколько раз прибиралась у себя на площадке, так как уже надоела грязь в подъезде. Некоторые жильцы так же моют полы на своих площадках, стараемся собственными силами поддерживать порядок на своих этажах, -- пожаловалась на сложившуюся ситуацию жительница данного дома.

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