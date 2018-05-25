Жильцы дома в Нижнем Тагиле моют пол в подъезде и получают квитанции за уборку (ФОТО)

Оплата за уборку подъезда собирается, а грязные полы в подъездах на Папанина, 23 уже несколько месяцев не убирают - на это в редакцию TagilCity.ru пожаловались жильцы тагильской многоэтажки. Жители рассказывают, что на лестничных площадках много мусора, на полу стоят бутылки из-под пива и валяются окурки от сигарет. Уборщицу, которая должна наводить чистоту на лестничных клетках, они не видели с начала года.

Последние три месяца в нашем подъезде полы никто не моет. Вода в бутылках стоит на каждом этаже, я лично наливала воду в пятилитровые бутылки около трех месяцев назад, но вода в бутылках так и стоит на лестничной клетке, -- рассказала одна из жительниц данного дома.

Я живу во втором подъезде. В нашем подъезде почти все - собственники жилья, и мы стараемся там не мусорить. Насколько мне известно, в первом подъезде почти все квартиры сдаются внаем, и там о чистоте никто не задумывается, -- жалуется еще одна тагильчанка.

Данный дом относитcя к ТСЖ «Папанина 23». Нас наняли, но мы домом не управляем, мы только его обслуживаем. Уборщица нанята от ООО «Ермак». В настоящее время уборщица находится в отпуске всего на две недели. Дом идеально чистый, подъезды отремонтированы. Все в доме есть, чистота, порядок. Только им самим нужно соблюдать этот порядок. Нас наняли, но мы домом не управляем, мы только его обслуживаем, -- рассказала Фаина Никитина, технический директор управляющей компании ООО «Ермак

Будет ли перерасчет жильцам, в управляющей компании уточнить не удалось, поскольку платежные документы оформлены на ТСЖ «Папанина 23». Удалось уточнить, что сумма за уборку лестничных клеток зависит от общей площади квартиры собственника и составляет 62 копейки за один метр квадратный. Общая жилая площадь дома № 23 по улице Папанина составляет 4290 метров квадратных. Исходя из этого, ТСЖ ежемесячно получает от жителей данного дома 2660 рублей за уборку лестничных клеток.



Председателем ТСЖ является Тамара Мехаева. По контактным телефонам в открытых источниках на звонки редакции никто не ответил. Оперативный комментарий от Тамары Мехаевой из ТСЖ «Папанина 23» получить не удалось.





В квитанциях оплата за уборку лестничных клеток значится, но пока уборку в подъезде проводят сами жильцы.



