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Новости Нижнего Тагила

Новый гидрант появился на Новой Кушве в Нижнем Тагил после пожара с погибшими (ФОТО)

25 мая 2018, 10:00Добавить новость
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Проваливавшаяся колонка и неправильно установленный люк с гидрантом на Новой Кушве в Нижнем Тагиле отремонтированы 24 мая.

В Нижнем Тагиле на Новой Кушве проведен ремонт водозаборной колонки и гидранта. Напомним, что неправильно вмонтированный люк и ржавая колонка осложнили пожарным доступ к воде во время пожара в частном доме, тогда погибли три человека.

После инцидента один из местных жителей задумался о  безопасности своей семьи и соседей. Редакция TagilCity.ru рассказала о неисправной колонке и следила за развитием событий. Получить комментарии от «Водоканала» за это время редакции не удалось.

25 мая тагильчанин поделился радостной для жителей Новой Кушвы новостью: пожарный гидрант переустановили и повесили информационную табличку, а проваливавшуюся колонку отремонтировали и забетонировали провалы вокруг люка.

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Фото колонки до ремонта

После обеда вчера приехал «Водоканал», колонку отремонтировали и забетонировали ямы, -- поделился местный житель.

 

город,Нижний Тагил,новая кушва,гидрант,колонка,ремонт,безопасность,Водоканал-НТгород,Нижний Тагил,новая кушва,гидрант,колонка,ремонт,безопасность,Водоканал-НТФото колонки после ремонта
© Юлия Суворова, TagilCity.ru
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