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Новости Нижнего Тагила

Новая телебашня за 494 млн рублей появится в Екатеринбурге к 2020 году

25 мая 2018, 18:50Добавить новость
Екатеринбург,конкурс,культура,Свердловская область,строительство,телебашня,макет
Вместо старой недостроенной телебашни в Екатеринбурге, которую снесли 24 марта, собираются построить новую. На возведение новой башни стоимостью около 5 млн рублей был объявлен тендер. Новую башню 236 метров высотой планируется возвести на проспекте Космонавтов, 99.

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» выступает заказчиком работ. Исполнителю работ необходимо в срок до 21 декабря 2020 года сдать в эксплуатацию объект за 494 млн 243 тыс. рублей, сообщает РИА URA.RU.

Согласно проекту строительства телебашни, планируется возвести также здание КПП и трехэтажное административно-техническое здание. Новая телестанция будет транслировать 20 федеральных телевизионных программ и три радиопрограммы.

Подать заявку на конкурс можно не позднее 14 июня, имя победителя станет известно 18 июня.

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