Новая телебашня за 494 млн рублей появится в Екатеринбурге к 2020 году

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» выступает заказчиком работ. Исполнителю работ необходимо в срок до 21 декабря 2020 года сдать в эксплуатацию объект за 494 млн 243 тыс. рублей, сообщает РИА URA.RU.





Согласно проекту строительства телебашни, планируется возвести также здание КПП и трехэтажное административно-техническое здание. Новая телестанция будет транслировать 20 федеральных телевизионных программ и три радиопрограммы.





Подать заявку на конкурс можно не позднее 14 июня, имя победителя станет известно 18 июня.