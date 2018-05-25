Новая телебашня за 494 млн рублей появится в Екатеринбурге к 2020 году

Вместо старой недостроенной телебашни в Екатеринбурге, которую снесли 24 марта, собираются построить новую. На возведение новой башни стоимостью около 5 млн рублей был объявлен тендер. Новую башню 236 метров высотой планируется возвести на проспекте Космонавтов, 99.
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» выступает заказчиком работ. Исполнителю работ необходимо в срок до 21 декабря 2020 года сдать в эксплуатацию объект за 494 млн 243 тыс. рублей, сообщает РИА URA.RU.
Согласно проекту строительства телебашни, планируется возвести также здание КПП и трехэтажное административно-техническое здание. Новая телестанция будет транслировать 20 федеральных телевизионных программ и три радиопрограммы.
Подать заявку на конкурс можно не позднее 14 июня, имя победителя станет известно 18 июня.