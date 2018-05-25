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Новая телебашня за 494 млн рублей появится в Екатеринбурге к 2020 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая телебашня за 494 млн рублей появится в Екатеринбурге к 2020 году

25 мая, 18:50Общество
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