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Плановые ремонты в нижнетагильских котельных начнутся в июне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Плановые ремонты в нижнетагильских котельных начнутся в июне

25 мая, 16:15Общество
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