Победители этапа конкурса «Воспитатель года России» названы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
25 мая, 11:20Общество
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21 мая в Нижнем Тагиле подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Следующий этап для победителей и призёров – областной.
Сюжеты: Нижний Тагил
По результатам конкурса первое место заняла Балбашова Валентина Александровна, которая работает в детском саду №90 (МАДОУ «Детство»).
Второе место у Паняевой Натальи Викторовны – воспитателя детского сада №82 МАДОУ «Радость».
Третий результат показала Козлова Елена Юрьевна из детского сада №195 МАДОУ «Маячок». Об итогах конкурса рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.
Видео: сайт Управления образования мэрии Нижнего Тагила
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