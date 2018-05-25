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Новости Нижнего Тагила

Пожарные Нижнего Тагила проверили дачников на соблюдение мер безопасности (ФОТО)

25 мая 2018, 07:30Добавить новость
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23 мая в коллективном саду №16 УВЗ, расположенном на Ленёвке, прошёл рейд по обучению садоводов пожарной безопасности.

Сад граничит с лесным массивом, в связи с чем специалисты настояли на том, чтобы сделать там опашку. Это позволит остановить распространение огня во время пожара. Спасатели напомнили людям, что сжигать сухую траву и мусор запрещено во время ветра и на расстоянии менее 50 метров от строений. Сотрудники МЧС посоветовали не загромождать проезд спецтехнике легковыми автомобилями.

Пожарные уверяют, что большинство возгораний происходят по вине людей. В правлении садом рассказали о том, что регулярно проверяют, чтобы люди не жгли траву. Также они сообщили, что в саду есть водоемы на случай пожара.

Сотрудники МЧС убедились, что садоводы соблюдают пожарную безопасность. Дачники оказались внимательными к визиту МЧС, задавали вопросы и прислушивались к советам, рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

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Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
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