Пожарные Нижнего Тагила проверили дачников на соблюдение мер безопасности (ФОТО)

Сад граничит с лесным массивом, в связи с чем специалисты настояли на том, чтобы сделать там опашку. Это позволит остановить распространение огня во время пожара. Спасатели напомнили людям, что сжигать сухую траву и мусор запрещено во время ветра и на расстоянии менее 50 метров от строений. Сотрудники МЧС посоветовали не загромождать проезд спецтехнике легковыми автомобилями.

Пожарные уверяют, что большинство возгораний происходят по вине людей. В правлении садом рассказали о том, что регулярно проверяют, чтобы люди не жгли траву. Также они сообщили, что в саду есть водоемы на случай пожара.

Сотрудники МЧС убедились, что садоводы соблюдают пожарную безопасность. Дачники оказались внимательными к визиту МЧС, задавали вопросы и прислушивались к советам, рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа