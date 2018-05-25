Стоимость тагильского кинотеатра «Сталь» снижена до 6,23 млн рублей

Согласно постановлению Администрации Нижнего Тагила об условии приватизации здания и участка земли под ним, его стоимость снижена до 6,23 млн рублей, ранее она составляла 7 млн рублей.

Величина повышения начальной цены составит 311 тыс. рублей, а задаток для участия в аукционе – 1,24 млн рублей.

В 2015 году стоимость здания составляла 10,5 млн рублей, в 2017 году - 7 млн рублей.