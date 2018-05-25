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Стоимость тагильского кинотеатра «Сталь» снижена до 6,23 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоимость тагильского кинотеатра «Сталь» снижена до 6,23 млн рублей

26 мая, 00:35Общество
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