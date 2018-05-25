Плата за детские сады в Нижнем Тагиле увеличится с 1 июня

В Нижнем Тагиле вышло постановление об увеличении оплаты пребывания детей в дошкольных учреждениях с 1 июня 2018 года.

Правительство Свердловской области составило дорожную карту, согласно которой повышение стоимости услуги присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях будет производиться с 1 июня, -- сказал начальник управления образования мэрии Игорь Юрлов.



Индексирование определяется ростом инфляции, пояснил Юрлов. Уровень инфляции составляет 4%. Размер платы вырастет до 2080 рублей. Заместитель главы администрации по социальной политике Валерий Суров сообщил, что дальнейшего роста размера оплаты ДОУ не планируется до конца 2018 года.





Основная часть детских садов в Свердловской области работает в 10-часовом графике. Плата за дошкольные образовательные учреждения с 12-часовым пребыванием меньше на 1000 рублей. Самый высокий размер оплаты дневного пребывания в ДОУ зарегистрирован в ЗАТО Свободный, Ивделе и Первоуральске. Как сообщает ИА «Все новости», он составляет 3000 рублей.