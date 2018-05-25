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Новости Нижнего Тагила

Плановые ремонты в нижнетагильских котельных начнутся в июне

25 мая 2018, 16:15Добавить новость
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В Нижнем Тагиле и Пригородном районе с 4 июня будет прекращена подача горячего водоснабжения на время ремонтных работ.

На сайте администрации Нижнего Тагила опубликован следующий график.

С 15 по 28 июня ожидается остановка горячего водоснабжения на Голом Камне (ул. Носова, Челюскинцев, Радищева).

С 18 по 22 июня отключат котельную на ВМЗ (ул. Верхняя Черепанова, Нижняя Черепанова, Выйская, Серебрянский тракт).

С 26 по 29 июня горячей воды не будет по ул. Монтажников.

С 5 по 7 июня – в поселке Черноисточинск.

С 4 по 17 июня – в селе Покровское-1.

С 15 по 28 июня остановят подачу горячей воды в поселках Горбуново и Запрудный.

С 15 по 28 июня также будет производиться ремонт и замена оборудования по следующим адресам: Энергетиков 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12; Красина 3,35,37,39,36,38,40,42,44; Нижняя Черепанова 77,73,67; Прудная 10,12,14,11,13,15,17.

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