Плановые ремонты в нижнетагильских котельных начнутся в июне

В Нижнем Тагиле и Пригородном районе с 4 июня будет прекращена подача горячего водоснабжения на время ремонтных работ.

На сайте администрации Нижнего Тагила опубликован следующий график.





С 15 по 28 июня ожидается остановка горячего водоснабжения на Голом Камне (ул. Носова, Челюскинцев, Радищева).





С 18 по 22 июня отключат котельную на ВМЗ (ул. Верхняя Черепанова, Нижняя Черепанова, Выйская, Серебрянский тракт).





С 26 по 29 июня горячей воды не будет по ул. Монтажников.





С 5 по 7 июня – в поселке Черноисточинск.





С 4 по 17 июня – в селе Покровское-1.





С 15 по 28 июня остановят подачу горячей воды в поселках Горбуново и Запрудный.





С 15 по 28 июня также будет производиться ремонт и замена оборудования по следующим адресам: Энергетиков 1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12; Красина 3,35,37,39,36,38,40,42,44; Нижняя Черепанова 77,73,67; Прудная 10,12,14,11,13,15,17.