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Новости Нижнего Тагила

Выпускник тагильского вуза Геннадий Горшенёв пропал в Невьянске (ФОТО)

25 мая 2018, 13:20Добавить новость
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Уроженец Невьянска, выпускник тагильского вуза 28-летний Геннадий Горшенёв разыскивается третьи сутки.

Последний раз Геннадий выходил на связь 23 мая. Молодой человек проживает в Невьянске, работает в одном из магазинов продавцом. 

Перед исчезновением он был одет в бежевую ветровку, голубую рубашку-поло, синие джинсы и черные кроссовки. При себе у Геннадия была черная сумка через плечо, а также полноразмерные наушники. Из особых примет волонтёры называют очки и синдром «грудь сапожника» – специфическая деформация грудной клетки.

 

Я знаю Гену лично, он интеллигентный парень, вежливый продавец. Раньше он не уходил из дома так надолго. Гена живёт с мамой, которая работает в стоматологической поликлинике города Невьянска. Раньше он учился в педакадемии, -- рассказала Юлия, пользовательница TagilCity.ru.

 

Всем кому что-либо известно о местонахождении Геннадия, просьба сообщить координатору поиска Наталии – 8-9000-44-0-22-0. Сообщается, что Геннадий может находиться в Екатеринбурге, хотя не исключается его пребывание и в Нижнем Тагиле.

 

город,Екатеринбург,Нижний Тагил,полиция,помощь,Свердловская область,розыск,пропал человек,Невьянск,волонтеры
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