Выпускник тагильского вуза Геннадий Горшенёв пропал в Невьянске (ФОТО)

Последний раз Геннадий выходил на связь 23 мая. Молодой человек проживает в Невьянске, работает в одном из магазинов продавцом.

Перед исчезновением он был одет в бежевую ветровку, голубую рубашку-поло, синие джинсы и черные кроссовки. При себе у Геннадия была черная сумка через плечо, а также полноразмерные наушники. Из особых примет волонтёры называют очки и синдром «грудь сапожника» – специфическая деформация грудной клетки.

Я знаю Гену лично, он интеллигентный парень, вежливый продавец. Раньше он не уходил из дома так надолго. Гена живёт с мамой, которая работает в стоматологической поликлинике города Невьянска. Раньше он учился в педакадемии рассказала Юлия, пользовательница TagilCity.ru.

Всем кому что-либо известно о местонахождении Геннадия, просьба сообщить координатору поиска Наталии – 8-9000-44-0-22-0. Сообщается, что Геннадий может находиться в Екатеринбурге, хотя не исключается его пребывание и в Нижнем Тагиле.