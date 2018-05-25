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Жильцы дома в Нижнем Тагиле моют пол в подъезде и получают квитанции за уборку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы дома в Нижнем Тагиле моют пол в подъезде и получают квитанции за уборку (ФОТО)

25 мая, 23:45Общество
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