Жильцы дома в Нижнем Тагиле моют пол в подъезде и получают квитанции за уборку (ФОТО)

Жильцы дома выставляют на площадки этажей пятилитровые бутылки с водой. Данная вода должна использоваться уборщицей для мытья полов.

Последние три месяца в нашем подъезде полы никто не моет. Вода в бутылках стоит на каждом этаже, я лично наливала воду в пятилитровые бутылки около трех месяцев назад, но вода в бутылках так и стоит на лестничной клетке рассказала одна из жительниц данного дома.

Редакция TagilCity.ru побывала в этом доме. На лестничных клетках разбросан различный мусор, в углах лежат окурки от сигарет, стоят пивные бутылки.

Во втором подъезде, говорят жильцы, чище, чем в первом.

Я живу во втором подъезде. В нашем подъезде почти все - собственники жилья, и мы стараемся там не мусорить. Насколько мне известно, в первом подъезде почти все квартиры сдаются внаем, и там о чистоте никто не задумывается жалуется еще одна тагильчанка.

Дом 23 по улице Папанина обслуживает управляющая компания ООО «Ермак», с которой ТСЖ «Папанина 23» заключило договор на услуги по уборке подъездов.

Данный дом относитcя к ТСЖ «Папанина 23». Нас наняли, но мы домом не управляем, мы только его обслуживаем. Уборщица нанята от ООО «Ермак». В настоящее время уборщица находится в отпуске всего на две недели. Дом идеально чистый, подъезды отремонтированы. Все в доме есть, чистота, порядок. Только им самим нужно соблюдать этот порядок. Нас наняли, но мы домом не управляем, мы только его обслуживаем рассказала Фаина Никитина, технический директор управляющей компании ООО «Ермак

Будет ли перерасчет жильцам, в управляющей компании уточнить не удалось, поскольку платежные документы оформлены на ТСЖ «Папанина 23». Удалось уточнить, что сумма за уборку лестничных клеток зависит от общей площади квартиры собственника и составляет 62 копейки за один метр квадратный. Общая жилая площадь дома № 23 по улице Папанина составляет 4290 метров квадратных. Исходя из этого, ТСЖ ежемесячно получает от жителей данного дома 2660 рублей за уборку лестничных клеток.

Председателем ТСЖ является Тамара Мехаева. По контактным телефонам в открытых источниках на звонки редакции никто не ответил. Оперативный комментарий от Тамары Мехаевой из ТСЖ «Папанина 23» получить не удалось.

В квитанциях оплата за уборку лестничных клеток значится, но пока уборку в подъезде проводят сами жильцы.

В подъезде очень грязно, валяются окурки и пивные бутылки. Я сама несколько раз прибиралась у себя на площадке, так как уже надоела грязь в подъезде. Некоторые жильцы так же моют полы на своих площадках, стараемся собственными силами поддерживать порядок на своих этажах пожаловалась на сложившуюся ситуацию жительница данного дома.