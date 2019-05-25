Дуров обвинил власти России во взломе Telegram-аккаунтов уральских журналистов
Сегодня, 22:53ОбществоФото: instagram.com/durov/
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Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров прокомментировал попытки взлома Telegram-аккаунтов журналистов, которые освещали митинги против строительства храма Святой Екатерины. Он обвинил в произошедшем российских властей и призвал всех использовать двухфакторную авторизацию, сообщает E1.
Попытки взлома журналистов с Урала производилась с испанского IP-адреса. Все они не увенчались успехом, так как на каждом аккаунте, к которому пытались получить доступ злоумышленники, была подключена двухфакторная авторизация. Она требует ввода дополнительного временного пароля помимо существующих данных учётной записи.
Создатель мессенджера Павел Дуров назвал произошедшее ещё одним примером наступления российских властей на свободу слова в интернете.
Это служит напоминанием тому, что авторитарное правительство не остановится ни перед чем, чтобы нарушить приватность своих граждан. Мы просим пользователей таких стран дважды проверить, установлена ли у них двухфакторная аутентификация,отметил Дуров.
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