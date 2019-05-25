Дуров обвинил власти России во взломе Telegram-аккаунтов уральских журналистов

Попытки взлома журналистов с Урала производилась с испанского IP-адреса. Все они не увенчались успехом, так как на каждом аккаунте, к которому пытались получить доступ злоумышленники, была подключена двухфакторная авторизация. Она требует ввода дополнительного временного пароля помимо существующих данных учётной записи.

Создатель мессенджера Павел Дуров назвал произошедшее ещё одним примером наступления российских властей на свободу слова в интернете.