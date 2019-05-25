На Урале ликвидируют второй бесперспективный поселок за месяц

Поселок Нерпья находится под Ивделем. Причиной ликвидации стало то, что поселок утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Это второй сельский населенный пункт, который власти решили ликвидировать за последний месяц. Несколько дней назад подобное решение было принято в отношении деревни Макарьевка, расположенной в Волчанском городском округе.