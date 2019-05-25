На Урале ликвидируют второй бесперспективный поселок за месяц
Сегодня, 09:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области будет ликвидирован поселок Нерпья. Информация об этом опубликована на официальном сайте областного Законодательного собрания.
Поселок Нерпья находится под Ивделем. Причиной ликвидации стало то, что поселок утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Это второй сельский населенный пункт, который власти решили ликвидировать за последний месяц. Несколько дней назад подобное решение было принято в отношении деревни Макарьевка, расположенной в Волчанском городском округе.
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