Соловьев на встрече показал «бесов» угрожавшему ему уральцу

По словам активиста, встреча прошла в спокойной обстановке. Соловьев показал Дербеневу на фото и видео тех, кого считает «бесами».

Поговорили интеллигентно, рукоприкладства не было, сказал екатеринбуржец.

Дербенев также отметил, что после встречи ему необходимо осмыслить слова Соловьева. Активист пообещал позже рассказать, что они обсудили.

Сам Соловьев сказал, что приедет в Екатеринбург для встречи с жителями города.

Напомним, Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» оскорбил защитников сквера у Театра драмы, где огородили площадь для строительства Храма святой Екатерины. Телеведущий назвал противников собора бесами и уродами, на что Антон Дербенев пообещал дать ему «леща». После высказывания екатеринбуржца Соловьев предложил ему встретиться.