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Соловьев на встрече показал «бесов» угрожавшему ему уральцу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Соловьев на встрече показал «бесов» угрожавшему ему уральцу

Сегодня, 20:21ОбществоФото: страница Владимира Соловьева
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