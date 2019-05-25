Соловьев встретится с угрожавшим дать ему «леща» уральцем
Сегодня, 18:06ОбществоФото: личная страница в Instagram Владимира Соловьева
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На своей странице в соцсети Антон Дербенев, который пообещал дать «леща» Владимиру Соловьеву, написал, что встретится с телеведущим, оскорбившим жителей Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам активиста, встреча пройдет сегодня, 25 мая.
Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом, написал Дербенев.
Напомним, Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал защитников сквера у Театра драмы уродами и бесами, после чего екатеринбурженка Евгения Чудновец написала на него жалобу. Андрей Дербенев также негативно отреагировал на слова Соловьева, пообещав дать ему «леща».
Напомним, что конфликт вокруг Храма-на-Драме начался 13 мая. Защитники сквера у Драмтеатра устроили акции протеста, на что правительство остановило стройку, чтобы по поручению Владимира Путина провести опрос среди екатеринбуржцев.
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