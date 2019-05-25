Соловьев встретится с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

По словам активиста, встреча пройдет сегодня, 25 мая.

Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом, написал Дербенев.

Напомним, Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал защитников сквера у Театра драмы уродами и бесами, после чего екатеринбурженка Евгения Чудновец написала на него жалобу. Андрей Дербенев также негативно отреагировал на слова Соловьева, пообещав дать ему «леща».