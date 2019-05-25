В Екатеринбурге район ВИЗ-правобережный назван перспективным для ЭКСПО-2030

Напомним, Екатеринбург претендовал на проведение ЭКСПО в 2025 году, но проиграл Осаке. После этого губернатор объявил о размещении на площадке умного района. Позднее столица Урала стала претендентом на проведение Универсиады и именно на ВИЗе планируется разместить спортивную деревню.