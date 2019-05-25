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В Екатеринбурге район ВИЗ-правобережный назван перспективным для ЭКСПО-2030
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге район ВИЗ-правобережный назван перспективным для ЭКСПО-2030

Сегодня, 09:52ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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