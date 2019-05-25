В Екатеринбурге район ВИЗ-правобережный назван перспективным для ЭКСПО-2030
Сегодня, 09:52ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Район ВИЗ-правобережный в Екатеринбурге может стать местом для проведения ЭКСПО-2030. Территория названа перспективной для проведения всемирной выставки, сообщается в «Екатеринбургском вестнике».
Сюжеты: Екатеринбург
Район назван перспективным после общественных обсуждений проекта. Согласно опубликованному документу, проведение ЭКСПО заложено в генплан развития Екатеринбурга.
Кроме ЭКСПО на данной территории планируется проведение Универсиады-2023.
Напомним, Екатеринбург претендовал на проведение ЭКСПО в 2025 году, но проиграл Осаке. После этого губернатор объявил о размещении на площадке умного района. Позднее столица Урала стала претендентом на проведение Универсиады и именно на ВИЗе планируется разместить спортивную деревню.
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