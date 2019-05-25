В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра

Сначала художники покрасили часть ограждения набережной у Театра драмы так, что получились небольшие купола. Работа называется «Дайте больше куполов, их ведь так мало в центре».

В сквере также появились скворечники с куполами, которые художники назвали «Идеальный компромисс». Третью композицию творцы назвали «Зашквар».

Шрифтовая композиция, отражающая действия застройщиков и властей, того что у них получилось. Интерес этой серии в том, что её можно трактовать и со стороны сторонников храма, и со стороны сторонников сквера, прокомментировала команда художников.