В Екатеринбурге уличные художники украсили куполами сквер у Драмтеатра
Сегодня, 25 мая, ночью в сквере у Театра драмы появились православные купола. Три работы проделали уличные художники, которые хотели иронически изобразить конфликт вокруг Храма-на-Драме, сообщает портал Е1.
Сначала художники покрасили часть ограждения набережной у Театра драмы так, что получились небольшие купола. Работа называется «Дайте больше куполов, их ведь так мало в центре».
В сквере также появились скворечники с куполами, которые художники назвали «Идеальный компромисс». Третью композицию творцы назвали «Зашквар».
Шрифтовая композиция, отражающая действия застройщиков и властей, того что у них получилось. Интерес этой серии в том, что её можно трактовать и со стороны сторонников храма, и со стороны сторонников сквера, прокомментировала команда художников.
Напомним, что в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы хотели возвести Храм святой Екатерины. Когда место строительства огородили забором, жители устроили акции протеста. Конфликт контролировали в Кремле, а президент России Владимир Путин предложил властям провести опрос. Результат исследования ВЦИОМ показал, что большинство екатеринбуржцев проголосовали против строительства. В настоящий момент предлагаются новые места для возведения храма.