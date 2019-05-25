Житель Екатеринбурга заплатил штраф в 30 тысяч рублей ради планшета
Сегодня, 12:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбуржец заплатил штраф за пьяную езду, чтобы вернуть свой планшет, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина нарушил ПДД, за что был лишен права управления автомобилем на 1,5 года и приговорен к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако нарушитель не выплатил штраф, и судебные приставы наложили арест на его планшет фирмы Аsus. Чтобы вернуть планшет, мужчина погасил долг.
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