Губернатор взял под контроль устранение последствий урагана в Свердловской области
Евгений Куйвашев взял под контроль устранение последствий урагана в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.
По словам губернатора, около 100 тысяч человек в регионе остались без электроэнергии. Сетевые организации вывели 87 бригад и 100 единиц техники для устранения последствий урагана. УК, сотрудники муниципальных предприятий и коммунальщики занимаются восстановлением строений и уборкой с улиц поваленных деревьев.
Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Есть пострадавшие – им оказывается вся необходимая помощь, сказал губернатор.
Также Евгений Куйвашев отметил, что стихия ударила по областному центру, он попросил свердловчан быть осторожными.
25 мая на Свердловскую область обрушился ураган, в результате которого погибли три человека. Сильный ветер повалил деревья и срывал крыши со зданий. Под Нижним Тагилом 400 человек из двух поселков остались без света.