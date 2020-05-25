Губернатор взял под контроль устранение последствий урагана в Свердловской области

По словам губернатора, около 100 тысяч человек в регионе остались без электроэнергии. Сетевые организации вывели 87 бригад и 100 единиц техники для устранения последствий урагана. УК, сотрудники муниципальных предприятий и коммунальщики занимаются восстановлением строений и уборкой с улиц поваленных деревьев.

Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Есть пострадавшие – им оказывается вся необходимая помощь, сказал губернатор.

Также Евгений Куйвашев отметил, что стихия ударила по областному центру, он попросил свердловчан быть осторожными.