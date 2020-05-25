Куйвашев рассказал, когда будут открываться фитнес-центры в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы уральцев на своей странице в Instagram, связанных с ситуацией по коронавирусу, рассказал, когда будет происходить открытие фитнес-центров.
Свердловчане попросили губернатора открыть фитнес-центры. Однако в ответ на это он заявил, что сейчас эпидобстановка не позволяет это сделать. Это обусловлено тем, что люди так или иначе будут контактировать друг с другом, а также совместно пользоваться тренажерами.
По словам Куйвашева, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, то начнется поэтапное открытие фитнес-центров. Предполагается, что их загрузка на первом этапе может быть не больше 25% от единовременной пропускной способности. При этом, разрешены будут только индивидуальные занятия.
На данный момент в Свердловской области с каждым днем количество зараженных коронавирусом растет. По последним данным, число зараженных составляет 3704 человека. Режим самоизоляции был продлен Евгением Куйвашевым до 1 июня.