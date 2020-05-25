Куйвашев рассказал, когда будут открываться фитнес-центры в Свердловской области

Свердловчане попросили губернатора открыть фитнес-центры. Однако в ответ на это он заявил, что сейчас эпидобстановка не позволяет это сделать. Это обусловлено тем, что люди так или иначе будут контактировать друг с другом, а также совместно пользоваться тренажерами.

По словам Куйвашева, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, то начнется поэтапное открытие фитнес-центров. Предполагается, что их загрузка на первом этапе может быть не больше 25% от единовременной пропускной способности. При этом, разрешены будут только индивидуальные занятия.