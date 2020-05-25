На «похоронивших» бизнес уральских предпринимателей заведены административные дела

По словам главы пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, организатор и пять участников мероприятия будут привлечены к ответственности по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции.

Ранее предприниматели в Заречном напротив ТКЦ «Галактика» установили гроб с венком и устроили «похороны» своего бизнеса. По словам управляющего ТКЦ, сейчас открыт только продуктовый магазин, а общая сумма убытков за апрель месяц составила 58 миллионов рублей. В результате мероприятия 22 мая глава города встретился с предпринимателями.