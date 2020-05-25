На Урале СК возбудил уголовное и начал проверку из-за гибели людей во время урагана
Сегодня, 21:42ОбществоФото: СКР по Свердловской области
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Из-за гибели двух свердловчан следственный комитет возбудил уголовное дело и начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
В Екатеринбурге сегодня упал строительный кран, на котором находился рабочий. Следователи работают на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
Кроме того, СК начал проверку по факту гибели мужчины из Арамиля. Напомним, он погиб, когда на него упала сорванная ветром конструкция крыши. По итогам проверочных мероприятий следователями СКР будет принято процессуальное решение.
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По последним данным, в регионе во время урагана погиб еще один человек. Им стал 37-летний мужчина из Екатеринбурга. Его ударило дверью железных ворот при порыве ветра.
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