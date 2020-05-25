Нюансы выбора кровати: размеры, материалы и дизайн

Однако выбрать кровать не просто, многие теряются из-за большого ассортимента, особенно в тех магазинах, где представлена продукция целого ряда производителей. Мы собрали простые рекомендации по выбору правильной кровати, придерживаясь которых вы сможете быстро подобрать тип конструкции, материал, размер, стиль.

Каким должен быть размер кровати Поскольку все люди разные и обладают разными физическими особенностями, то и универсального размера кровати не существует. Прежде всего следует отталкиваться от роста и комплекции будущих хозяев. Если говорить о двуспальной кровати, то во внимание берутся параметры самого высокого из супругов. Также не забывайте о площади помещения: в маленькой спальне громоздкая кровать будет не к месту и попросту займет все свободное пространство, мешая нормальному перемещению по комнате.

Существуют установленные стандарты для кроватей, которые могут незначительно варьироваться в разных странах и в зависимости от производителя. Так, существует следующая классификация кроватей по размерам:

односпальная кровать — ширина модели составляет у разных изготовителей 80, 90 или 100 см;

полуторная — ширина колеблется от 1 до 1.5 метров;

двуспальная кровать — может достигать в ширину 200 см, в остальных случаях ширина по стандартам должна быть не менее 160 см.

Что касается длины, то стандартом считается 190 см, но можно встретить односпальные кровати длиной 200 сантиметров. Если вы заказываете мебель напрямую у производителя, то есть возможность отойти от стандартов и купить кровать, спроектированную по индивидуальным параметрам. К такому ходу прибегают очень высокие или тучные люди.

Фото: sonum.ru

Что еще следует учитывать при выборе размера новой кровати

Длина должна быть по крайней мере на 10 см длиннее вашего роста.

Ширину при покупке двуспальной кровати подбирайте следующим образом: если лежа на спине и закинув руки за голову вы не касаетесь второго человека, лежащего в таком же положении, то ширина вам подходит.

Размер кровати должен быть таким, чтобы между ней и близлежащими объектами (за исключением изголовья) оставалось хотя бы 70 см для свободного передвижения по комнате.

Высота мебели также важна. Обязательно делайте «примерку» кровати вместе с матрасом — ложиться и вставать должно быть легко. В особенности этот момент важен пожилым людям. Оптимальная высота кровати — когда ее верхний край находится на одном уровне с нижней частью коленей стоящего человека.

Форму кровати лучше выбрать традиционную прямоугольную. Овальные, фигурные и прочие модификации неудобны, доставляют массу проблем при выборе белья и попросту старомодны.

Виды конструкции кроватного каркаса Любая кровать состоит из каркаса и лежащего на нем основания, где располагают матрас. В свою очередь каркас может состоять из подиума, изголовья, изножья и царг — боковых панелей, повышающих устойчивость мебели.

В продаже чаще всего можно встретить кровати с каркасами двух видов:

Изголовье с изножьем служат опорами, а по бокам расположены две царги.

Четыре царги расположены по периметру и опираются на ножки либо колесики, есть навесное изголовье и (или) изножье.

Первый тип конструкции смотрится монументально, в эксплуатации такие кровати показывают себя более надежными и долговечными. Модель на ножках смотрится невесомой и подходит для небольших комнат, сочетается с интерьером в современном стиле. Какой вариант конструкции будет более долговечным, сказать сложно, здесь все зависит от качества исполнения в целом. При добросовестном подходе производителя и добротных материалах любая модель кровати прослужит долго.

Материалы изготовления кроватей В производстве кроватей, как и остальной мебели, используется целый ряд натуральных и искусственных материалов, в зависимости от дизайна изделия и ценовой категории. В продаже представлены несколько вариантов:

Массив — классический материал в производстве кроватей. Натуральное дерево, в особенности благородных пород, обладает полным набором качеств: оно долговечно, безопасно и к тому же приятно пахнет. Обычно для кроватей выбирают массив дуба, бука или ясеня, но в бюджетных моделях допускается использование других пород по демократичным ценам.

Металл — альтернатива дереву, не уступающая по прочности последнему. Кованые и сварные конструкции смотрятся воздушно и элегантно, украшая комнату. Качественно выполненная металлическая кровать прослужит вам не один десяток лет и всегда будет выглядеть актуально.

МДФ, ДВП и ДСП — самый доступный по цене вариант. Кровать из таких материалов прослужит не так долго, как из массива или металла, но при качественном исполнении будет радовать владельцев много лет. Выбирая недорогую кровать, обращайте внимание на сертификаты качества, поскольку недобросовестные производители используют в работе низкосортное сырье с высоким процентом формальдегида.

Современные модели кроватей часто дополнены мягкой обивкой. Это может быть только роскошное изголовье, выполненное в технике каретной стяжки, или же обивка, полностью покрывающая все элементы кровати, включая изножье и царги.Цветовая гамма и материалы обивки, будь то экокожа или рогожка, ограничены лишь фантазией дизайнера.

Основание кровати Наиболее распространенным является основание из ламелей — узких эластичных полос, закрепленных рядами под каждым спальным местом. На ламельный блок кладут матрас, поэтому важно, чтобы основание было прочным.

Материалом для изготовления ламелей служит древесина или пластик, но предпочтительнее первый вариант. Ламели из твердых видов дерева выдерживают большой вес и легко принимают нужную форму. Частота расположения планок рассчитывается исходя из того, что на одно спальное место должно приходиться не менее 15 полос, т. е. для двуспальной кровати количество следует умножить вдвое.

Кровать с подъемным механизмом Большая кровать, несмотря на очевидные удобства, все же занимает много места в комнате. И, чтобы как-то компенсировать потерю пространства, некоторые модели оснащены местами для хранения. Практически каждая кровать с подъемным механизмом имеет просторную нишу для хранения, которая по вместимости равна полноценному шкафу или небольшому гардеробу. Выбирая такую модель, вы существенно экономите место в доме, убивая сразу двух зайцев. В нише можно хранить сезонные вещи, постельное белье и прочий текстиль. Кровать с подъемным механизмом гораздо практичнее варианта с выдвижными ящиками, поскольку вмещает больше вещей.

Фото: sonum.ru

Кровати и аксессуары для сна «Сонум» Если вы ищете качественную и недорогую кровать, будь то односпальная кровать или модель побольше, то продукция компании «Сонум» — именно то, что удовлетворит ваши запросы. Молодой бренд, чьи производственные мощности расположены в городе Иваново, готов предложить бюджетные модели двуспальных и односпальных кроватей, выполненных из долговечных и красивых материалов. Помимо кроватей, в ассортименте представлены ортопедические матрасы, постельные принадлежности, комплекты белья, качество которых не уступает продукции более дорогих отечественных брендов.

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