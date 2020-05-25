Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
Профсоюзы России требуют внести удаленную работу в Трудовой кодекс
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Профсоюзы России требуют внести удаленную работу в Трудовой кодекс

Сегодня, 18:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
Карта распространения коронавируса в Свердловской области
Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
«Менять вектор». Тагильчане во время пандемии начали избавляться от бизнеса
Пионерское детство чиновников Нижнего Тагила
Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом в УрФО
Евгений Куйвашев заявил о продлении режима изоляции после майских праздников
Жители Свердловской области спросили Евгения Куйвашева куда им девать детей
Полпред Цуканов поставил точку в споре о снятии карантина в Свердловской области
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Читайте
также
Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок
«Сидите дома и помрите». Почему пенсионеры Нижнего Тагила нарушают режим самоизоляции
Выхода из самоизоляции пока не будет. Что разрешили свердловчанам на этой неделе