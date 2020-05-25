Профсоюзы России требуют внести удаленную работу в Трудовой кодекс

В Министерство труда уже внесен проект по поправкам, подготовленный ФНПР. По мнению профсоюзов, изменения необходимы для отстаивания прав сотрудников и возможности их защиты в суде при возникновении спорных моментов с работодателем. Также нововведения регламентируют правила удаленной работы.