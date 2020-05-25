Профсоюзы России требуют внести удаленную работу в Трудовой кодекс
Сегодня, 18:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Федерация независимых профсоюзов России требует внести удаленную работу в Трудовой кодекс, чтобы свести к минимуму возникновение спорных ситуаций с работодателем, сообщают «Новые известия».
В Министерство труда уже внесен проект по поправкам, подготовленный ФНПР. По мнению профсоюзов, изменения необходимы для отстаивания прав сотрудников и возможности их защиты в суде при возникновении спорных моментов с работодателем. Также нововведения регламентируют правила удаленной работы.
Если документ будет принят, то работники на «удаленке» смогут рассчитывать на компенсацию затрат на электроэнергию, приобретение техники и компьютерных программ.
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