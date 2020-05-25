Самоизоляция, день пятьдесят пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня.

В Свердловской области ситуация по-прежнему не позволяет приступить к снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Сегодня, как и планировалось, я подписал указ о продлении всех ограничительных мер до 1 июня, написал он на своей странице Instagram.

Указ о продлении ограничений

Куйвашев отметил, что ответственность за продление ограничений лежит на каждом, кто не отказывается временно от прогулок и встреч с друзьями.

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусом. Так, количество зараженных в городе достигло 119 человек.

Одно из общежитий было закрыто на карантин, так как у нескольких его жителей, а также у администратора выявлен COVID-19.

В Нижнем Тагиле в общежитии введен карантин из-за коронавируса у жильцов

Также стало известно о том, что в Нижнем Тагиле будет развернут еще один обсерватор. Туда планируют принимать пациентов с подозрением на коронавирус.

В Нижнем Тагиле развернут еще один обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19

Вчера Евгений Куйвашев разместил на своей странице в Instagram пост об обработке подъездов. Губернатор заявил, что с конца марта все подъезды в регионе должны обязательно дезинфицироваться.

В том числе по вашим комментариям я вижу, что есть случаи, когда УК игнорируют требования об уборке помещений. Мы разбираемся с такими случаями отдельно. Не должно быть ситуации, когда не хватило денег, людей или чистящих средств, пишет глава региона.

Среди тех, кто жаловался на отсутствие обработки в подъездах, есть и тагильчане. Но нашлись и те, кто обработкой доволен.

Еще одна жительница города поинтересовалась, правомерно ли проведение проверок газового оборудования в период пандемии.

Комментарий Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев высказался за полный запрет продажи алкоголя во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Телекон».

Глубоко в этом убежден и, была бы моя воля, я бы запретил на какой-то период времени торговлю алкоголем. Без алкоголя можно прожить, это не продукт первой необходимости. Тем более, у нас большинство предприятий начали работу, считает глава города.

«Центральная городская библиотека» устроила акцию »Привет, лето!». Однако в этом году она не пройдет с шествием литературных героев по улицам города, но тагильчанам предлагается поучаствовать в онлайн-акции. Всего есть две номинации — «Мой дом — моя крепость», а также «Фото в образе литературного героя».

«Центр развития туризма» Нижнего Тагила напоминает, что продолжается прием заявок на конкурс «Я — экскурсовод!». Попробовать себя в этом качестве может каждый ребенок с 6 до 18 лет. На конкурс принимаются разработанные пешеходные экскурсии по территории города в текстовом варианте. На втором этапе участникам предстоит провести экскурсию. Заявки на участие принимают до 7 июня 2020 года.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду в Нижнем Тагиле, индекс самоизоляции составляет 2,7 балла. Это означает, что на улицах много людей. В течение дня индекс держался на уровне 1,7-1,9 балла. К 19.00 он подрос. Напомним, что данные предоставляются Яндексом для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших достигает почти четыре тысячи человек. Кроме того, зафиксировано еще два новых летальных случая. Всего в регионе от инфекции скончались 18 человек.