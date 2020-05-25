Сотрудники «Красного и Белого» пожаловались свердловскому омбудсмену на зарплату
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что сотрудники «Красного и белого» пожаловались ей на штрафы, зарплату и отсутствие раздевалок, пишет 66ру.
По словам Мерзляковой, у сотрудников компании нет раздевалок, одежду они оставляют на коробках, фруктах или овощах. Также она отметила, что работники подписывают договор об окладе в восемь тысяч рублей, остальная сумма выплачивается в сером варианте.
В итоге мало кто получает зарплату. Либо не досчитались одной бутылки, либо что-то кто-то разбил, и приходится им платить, и платить очень много, пояснила омбудсмен.
Также Татьяна Мерзлякова рассказала, что до сих пор не нашли всех сотрудников логистического центра, где выявили очаг заражения коронавирусом.
В пресс-службе торговой сети сказали, что эта информация не соответствует действительности.
Мы не получали никаких претензий от наших сотрудников, так же как и проверок у нас сейчас нет никаких по части нарушений условия труда, пояснили в «Красном и белом».