Суд отклонил кассацию истязателя тагильских детей Юрия Юдина и оставил его в колонии

Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле проходил судебный процесс над владельцем интернет-провайдера «Планета» Юрием Юдиным. Мужчина обвинялся в истязании детей своих сотрудников с помощью электроошейника для собак, иголок, палок. По словам Юдина, все это были методы воспитания.

Изначально бизнесмен был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Однако после апелляции прокуратуры Юдин получил реальный срок. В январе 2020 года его адвокат подал кассационную жалобу. Он просил отменить приговор и апелляционное определение облсуда, а уголовное дело прекратить, но жалоба была оставлена без удовлетворения.