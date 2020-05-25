Суд отклонил кассацию истязателя тагильских детей Юрия Юдина и оставил его в колонии
Сегодня, 17:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Седьмой кассационной суд оставил без удовлетворения жалобу бизнесмена Юрия Юдина, которого в 2019 году осудили за истязание несовершеннолетних детей в дачном доме под Нижним Тагилом, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Пригородную прокуратуру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле проходил судебный процесс над владельцем интернет-провайдера «Планета» Юрием Юдиным. Мужчина обвинялся в истязании детей своих сотрудников с помощью электроошейника для собак, иголок, палок. По словам Юдина, все это были методы воспитания.
Изначально бизнесмен был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Однако после апелляции прокуратуры Юдин получил реальный срок. В январе 2020 года его адвокат подал кассационную жалобу. Он просил отменить приговор и апелляционное определение облсуда, а уголовное дело прекратить, но жалоба была оставлена без удовлетворения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей