Свердловская область вошла в топ регионов по поддержке семей в период пандемии
Свердловская область стала одним из лидеров по поддержке семей во время пандемии коронавируса, по данным Экспертного института социальных исследований.
Рейтинг был составлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В нем содержатся практики наиболее эффективных и активных регионов в нескольких направлениях. Исследование было проводилось с 18 по 24 мая.
В топ-3 регионов по поддержке семей и детей, направленных на снижение негативных последствий пандемии, на первом месте расположилась Свердловская область. Она предоставила 250 семьям с детьми-инвалидами, наборы. В них вошли наборы с детскими продуктами, развивающими играми и предметами.
На второе место вышла Республика Карелия, которая предоставила малообеспеченным семьям с детьми, получающим пособие на ребенка, единовременную региональную выплату.
Третье место досталось Чеченской республике, которая сделала выплаты на детей от 16 до 18 лет, а также 25 тысячам остронуждающимся семьям было выплачено по 10 тысяч рублей.
В тройке лидеров по мерам, касающимся обеспечения эффективной работы системы здравоохранения, оказались Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Отдельно выделяется открытие консультативно-ресурсного центра по коронавирусу в Архангельской области, проект по ускоренной подготовке среднего медицинского персонала в республике Саха, Модульная кислородная станция в республике Мордовия, мобильный медицинский пункт для лечения заразившихся коронавирусом в Камчатском крае, разработка АО НИПК «Электрон» нового модуля томографического рентгеновского исследования в Ленинградской области и изолирующие боксы для медицинской эвакуации пациентов, зараженных коронавирусом в Пермском крае.
В топ-3 регионов по мерам профилактики коронавируса вошли Сахалинская область, республика Татарстан, а также Севастополь.
Отдельно отмечено введение пропускной системы в регионах от Москвы, а также ужесточение требований к лицам, прибывающим в регион в Костромской области.
Среди регионов, в которых органы власти, бизнес и общество оказывают поддержку зараженным, медикам и социально незащищенным категориям граждан выделяется Калужская и Ростовская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Отдельно выделяется введение доплат сотрудникам домов ребенка в Самарской области, единовременная выплата для отдельных категорий населения в Санкт-Петербурге, передача аппаратов ИВЛ из Свердловской области, благотворительный марафон «#маскиназдоровье» в Тюменской области, оборудование и средства индивидуальной защиты от Каспийского Трубопроводного Консорциума в Астраханской области.
Кроме того, были выделены лидеры по оказанию поддержки медицинскому персоналу. В тройке лидеров оказались Московская, Брянская и Челябинская области.
Дополнительно выделяется сбор от «Единой России» более 6,8 миллионов рублей пожертвований в Ханты-Мансийском автономном округе, предоставление МТС бесплатной связи для медиков в республике Алтай, помощь от компании СУЭК в Красноярском крае, проведение реабилитации переболевших коронавирусом врачей в Пензенской области, поставка продуктовых наборов для перекусов медикам в Чувашской республике.
Оказывают регионы поддержку предприятиям и их работникам. В тройку лидеров были включены регионы, где реализуются комплексные меры. Так, осуществляется прямое финансирование, а также вносятся изменения в условия деятельности, к примеру, предоставляются арендные каникулы и отсрочки по налогам и так далее. Так, на первом месте расположилась республика Саха (Якутия), на втором месте — Нижегородская область, а на третьем — Самарская область.
Среди отдельных мер регионов выделяются общественные работы в сфере дорожного хозяйства в Ленинградской области, доплата от региона к пособию по безработице в Вологодской области, поддержка бизнеса в Ростовской области, а также снижение вдвое налогов на имущество в тех отраслях экономики, которые наиболее пострадали из-за пандемии в Смоленской области.