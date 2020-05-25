Свердловская область вошла в топ регионов по поддержке семей в период пандемии

Рейтинг был составлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В нем содержатся практики наиболее эффективных и активных регионов в нескольких направлениях. Исследование было проводилось с 18 по 24 мая.

В топ-3 регионов по поддержке семей и детей, направленных на снижение негативных последствий пандемии, на первом месте расположилась Свердловская область. Она предоставила 250 семьям с детьми-инвалидами, наборы. В них вошли наборы с детскими продуктами, развивающими играми и предметами.

На второе место вышла Республика Карелия, которая предоставила малообеспеченным семьям с детьми, получающим пособие на ребенка, единовременную региональную выплату.

Третье место досталось Чеченской республике, которая сделала выплаты на детей от 16 до 18 лет, а также 25 тысячам остронуждающимся семьям было выплачено по 10 тысяч рублей.

В тройке лидеров по мерам, касающимся обеспечения эффективной работы системы здравоохранения, оказались Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Отдельно выделяется открытие консультативно-ресурсного центра по коронавирусу в Архангельской области, проект по ускоренной подготовке среднего медицинского персонала в республике Саха, Модульная кислородная станция в республике Мордовия, мобильный медицинский пункт для лечения заразившихся коронавирусом в Камчатском крае, разработка АО НИПК «Электрон» нового модуля томографического рентгеновского исследования в Ленинградской области и изолирующие боксы для медицинской эвакуации пациентов, зараженных коронавирусом в Пермском крае.

В топ-3 регионов по мерам профилактики коронавируса вошли Сахалинская область, республика Татарстан, а также Севастополь.

Отдельно отмечено введение пропускной системы в регионах от Москвы, а также ужесточение требований к лицам, прибывающим в регион в Костромской области.

Среди регионов, в которых органы власти, бизнес и общество оказывают поддержку зараженным, медикам и социально незащищенным категориям граждан выделяется Калужская и Ростовская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Отдельно выделяется введение доплат сотрудникам домов ребенка в Самарской области, единовременная выплата для отдельных категорий населения в Санкт-Петербурге, передача аппаратов ИВЛ из Свердловской области, благотворительный марафон «#маскиназдоровье» в Тюменской области, оборудование и средства индивидуальной защиты от Каспийского Трубопроводного Консорциума в Астраханской области.

Кроме того, были выделены лидеры по оказанию поддержки медицинскому персоналу. В тройке лидеров оказались Московская, Брянская и Челябинская области.

Дополнительно выделяется сбор от «Единой России» более 6,8 миллионов рублей пожертвований в Ханты-Мансийском автономном округе, предоставление МТС бесплатной связи для медиков в республике Алтай, помощь от компании СУЭК в Красноярском крае, проведение реабилитации переболевших коронавирусом врачей в Пензенской области, поставка продуктовых наборов для перекусов медикам в Чувашской республике.

Оказывают регионы поддержку предприятиям и их работникам. В тройку лидеров были включены регионы, где реализуются комплексные меры. Так, осуществляется прямое финансирование, а также вносятся изменения в условия деятельности, к примеру, предоставляются арендные каникулы и отсрочки по налогам и так далее. Так, на первом месте расположилась республика Саха (Якутия), на втором месте — Нижегородская область, а на третьем — Самарская область.