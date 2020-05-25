В Екатеринбурге клинику неврозов перепрофилируют для лечения больных коронавирусом

При этом плановая помощь по-прежнему будет оказываться пациентам. Она будет проводиться в режиме онлайн. При необходимости лечения пациент должен будет обращаться в больницу по месту жительства.

Заведующий отделением психосоматических расстройств Олег Кузин рассказал на своей странице в Facebook, что перепрофилированы будут даже немедикаментозные отделения.