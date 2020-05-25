В Екатеринбурге клинику неврозов перепрофилируют для лечения больных коронавирусом
Сегодня, 10:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге клиника лечения неврозов «Сосновый бор» будет перепрофилирована для лечения больных коронавирусом, сообщает Znak со ссылкой на приемную клиники.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
При этом плановая помощь по-прежнему будет оказываться пациентам. Она будет проводиться в режиме онлайн. При необходимости лечения пациент должен будет обращаться в больницу по месту жительства.
Заведующий отделением психосоматических расстройств Олег Кузин рассказал на своей странице в Facebook, что перепрофилированы будут даже немедикаментозные отделения.
По последним данным в Свердловской области выявлено 3704 случая заражения COVID-19. Ранее Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщал, что в Екатеринбурге больными коронавирусом занято 80% коек. При этом бессимптомных пациентов начали лечить в обсерваторах и на дому.
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