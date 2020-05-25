В Екатеринбурге от коронавируса скончалась сотрудница ЦПКиО

По ее словам, женщина обратилась в больницу, но ее отправили домой с диагнозом «бронхит». В результате она попала в реанимацию. Заболевшую спасти не удалось.

В минувшие выходные ЦПКиО открыл свои двери для посетителей. На его территории собрались толпы людей, которые не соблюдали дистанцию.