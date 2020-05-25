В Екатеринбурге от коронавируса скончалась сотрудница ЦПКиО
Сегодня, 09:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге от COVID-19 скончалась сотрудница ЦПКиО. Об этом на своей странице в Instagram сообщила директор парка Екатерина Кейльман.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По ее словам, женщина обратилась в больницу, но ее отправили домой с диагнозом «бронхит». В результате она попала в реанимацию. Заболевшую спасти не удалось.
В минувшие выходные ЦПКиО открыл свои двери для посетителей. На его территории собрались толпы людей, которые не соблюдали дистанцию.
По официальным данным оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 16 летальных случаев от коронавируса. Число заболевших достигло 3704 человека, при этом вылечено за все время 1226 пациентов. В регионе был продлен режим изоляции до 1 июня.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей