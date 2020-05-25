В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о приостановлении работы склада «Красное и Белое»

Согласно материалам дела, владельцем склада является соучредитель сети алкомаркетов — ООО «Абсолют».

Основанием для закрытия являются результаты проверки Роспотребнадзора, которая выявила, что на складе не хватало средств защиты и не проводилась дезинфекция. Также отмечается, что перед началом рабочей смены сотрудникам не измерялась температура, повышение которой является основание для отстранения от работы. Также сотрудников не проверяли на наличие признаков ОРВИ.

На момент обследования было установлено, что к работе допускались и те сотрудники, которые находились в списках контактных с заболевшими.

В ведомстве посчитали, что владелец склада мог сам устранить нарушения, но сделано этого не было. В связи с этим Роспотребнадзор просит привлечь ООО «Абсолют» к административной ответственности по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ и приостановить работу предприятия.

Исковое заявление будет рассмотрено 28 мая 2020 года.