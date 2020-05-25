В Екатеринбурге врачей начали доставлять к пациентам на такси
Сегодня, 15:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге около 200 врачей из Детской больницы № 11 и ЦГБ № 7 ездят на дом к своим пациентам на такси, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Поездки для них предоставляет компания «Яндекс» в рамках проекта «Помощь рядом». При этом никакой оплаты с медиков не требуют.
В пресс-службе «Яндекса» изданию рассказали, что для перевозки врачей совместно с таксопарками был сформирован отдельный парк автомобилей. Их ежедневно дезинфицируют, а водители проходят перед рейсом медицинское обследование.
Такой проект уже работает более чем в 20 городах региона, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Это позволяет врачам посещать на дому в два раза больше пациентов.
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