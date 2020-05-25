В Екатеринбурге врачей начали доставлять к пациентам на такси

Поездки для них предоставляет компания «Яндекс» в рамках проекта «Помощь рядом». При этом никакой оплаты с медиков не требуют.

В пресс-службе «Яндекса» изданию рассказали, что для перевозки врачей совместно с таксопарками был сформирован отдельный парк автомобилей. Их ежедневно дезинфицируют, а водители проходят перед рейсом медицинское обследование.