В Минпросвещения рассказали, когда школьники будут сдавать ЕГЭ
Сегодня, 21:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В России основные госэкзамены начнутся с 3 июля. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24». Перед ними пройдут два пробных экзамена.
Пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня без участия школьников. Это будет сделано для того, чтобы проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах.
3 июля состоятся экзамены по географии, литературе, информатике. Сдавать экзамены школьники будут до 23 июля. Вторая волна пройдет в августе для тех, кто не смог сдать экзамены в июле.
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