В Нижнем Тагиле и Уральце снесут еще три аварийных дома

Стоит отметить, что согласно постановлениям администрации, муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского хозяйства» необходимо провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу зданий, а также осуществить закупку работ по сносу сооружений и утилизации мусора. Контроль за выполнением данных постановлений возложен на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.