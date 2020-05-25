В Нижнем Тагиле в общежитии введен карантин из-за коронавируса у жильцов

Об этом изданию рассказал директор управляющей компании, обслуживающей данное общежитие, Максим Стриганов.

На данный момент сотрудники Роспотребнадзора и санитарные врачи проводят в здании профилактические мероприятия.

По словам управляющего, 8 мая у одного из жильцов дома на четвертом этаже был выявлен коронавирус. Зараженного увезли в больницу. После этого началась проверка всего этажа, в результате которой еще шесть человек были госпитализированы. У женщины, которая работала администратором в общежитии, тест также показал положительный результат.

Он отметил, что у входа в общежитие обещали выставить полицейских, но пока никого нет.

По словам Стриганова, у них нет полномочий, чтобы не выпускать жильцов на улицу. Однако дежурный на вахте предупреждает каждого гостя, что в здании действуют ограничения. При этом кто-то понимает и уходит, но некоторые жильцы начинают спорить.

Мы, конечно, заручились поддержкой правоохранительных органов, что будем сообщать им о подобных фактах, но всё не так просто, — говорит директор управляющей компании.