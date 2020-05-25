В правительстве назвали дату начала туристического сезона в России
Сегодня, 21:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, при каких условиях в России начнется туристический сезон, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Чернышенко, начало турсезона связано с условиями, обеспечивающими ограничение распространения коронавируса.
С 1 июля планируется открыть санатории. При этом пока нет предпосылок для начала массовых поездок за границу. Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день 100% стран ограничили турпоездки.
До 1 июня Роспотребнадзор и Ростуризм разработают рекомендации для работы санаториев в условиях пандемии.
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