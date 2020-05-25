В Свердловской области ликвидируют три поселка из-за отсутствия перспектив развития
Вчера, 22:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти Свердловской области приняли решение об упразднении трех сельских населенных пунктов на территории Ивдельского городского округа, пишет «Политсовет».
Посёлки Нагорный, Пристань и Юрта Курикова посчитали утратившими признаки населенных пунктов и не имеющими перспективы для дальнейшего развития. Законопроект о ликвидации поселков внесен в свердловское Заксобрание. Ранее ликвидацию одобрила городская дума Ивделя.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей